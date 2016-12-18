Bodrum İlçe Stadı’nda Ortakent Yahşi Gençlikspor ile Gümüşlük Gençlikspor karşı karşıya geldi. Ortakent Gençlikspor’un 1-0 kazandığı maç büyük bir heyecana sahne olurken Gümüşlük Gençlikspor Başkanı ünlü oyuncu Nejat İşler maçtan mağlup ayrılan takımına moral tezahüratı yaptı.

OYUNCULARINI AYAKTA ALKIŞLADI

90 dakika boyunca bir an olsun yerinde durmayan İşler, zaman zaman sinirlenerek oyuncularına taktikler verdi. Maçı heyecanla takip eden İşler, maçtan mağlup ayrılan takımını mücadelelerinden dolayı kutlayarak oyuncularına moral tezahüratı yaptı.

Maçı aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un da olduğu çok sayıda taraftar izledi.