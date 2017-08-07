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Nem oranı yüzde 90'a çıktı İstanbullular bunaldı

İstanbul geçtiğimiz hafta sonu son yıllardaki en sıcak günlerini yaşarken, bunaltıcı sıcak hava ve nem hafta başında da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji İstanbul’da yüksek neme bağlı olarak yüksek hissedilen sıcaklıkların devam edeceğini açıklarken, nemin yüzde doksana ulaştığı hafta başında vatandaşların serinleme çabaları farklı yöntemlerle sürüyor.

Nem oranı yüzde 90a çıktı İstanbullular bunaldı

07 Ağustos 2017 13:41
Nem oranı yüzde 90'a çıktı İstanbullular bunaldı - Tıkla İzle

İstanbul dün ve önceki gün tarihinin en bunaltıcı hava sıcaklıklarından birini yaşarken, bazı vatandaşlar şehir içinde farklı yöntemlerle serinlemeye sıcak havadan korunmaya çalışmış, kimi vatandaşlar da Şile ve benzeri sahil kesimlerine giderek, serinlemek için çareyi denize girmekte bulmuştu. Yeni haftaya da kavurucu sıcakların etkisiyle başlayan İstanbul’da bugün öğle saatlerinde termometreler 35 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 90'a ulaştı.

Sahilde üzerini çıkaran da vardı, kafasına şemsiye takan da

İstanbul’un sembollerinden olan sahilde balık tutan vatandaşlardan bazıları, bugün de kavurucu sıcağa ve bunaltıcı neme karşı kendilerince aldıkları önlemlerle Arnavutköy Sahili’ne gelip balık tutmaya devam etti. Kimi vatandaş nem nedeniyle üzerini çıkarttı, kimi vatandaş şapka takarak, kimisi de kafa şemsiyesi ile güneşten korunmaya çalıştı. Sıcak hava yalnızca insanları değil, hayvanları da olumsuz etkiledi. Şişli’de kavurucu sıcak nedeniyle zor anlar yaşayan güvercinlerin süs havuzunda serinlediği anlar da görüntülere yansıdı.
Hafta sonu etkili olan sıcak havada sahile gelmeyi tercih etmediğini, bugün daha sakin bir şekilde balık tutabildiğini, ancak sıcak havanın etkisini devam ettirdiğini anlatan Hulusi Elmas isimli vatandaş, “Dün kalabalık ve çok sıcaktı, o yüzden gelmedim. Bugün daha sakin, ama hava yine sıcak. Sahil serinlik için avantajlı değil ama şapkayla kendimizi koruyoruz. Balık var, bereketli” dedi.

Hüseyin Coşkun 
 


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