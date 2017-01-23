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Nemrut Dağı'nda heykeller buz kesti

Kış aylarında ulaşıma kapanan Nemrut Dağı'na tırmanan dağcılar zirvedeki kartpostallık heykelleri fotoğrafladı.

Nemrut Dağında heykeller buz kesti

23 Ocak 2017 16:26

Profesyonel dağcı olan Acil Yardım Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kanyon, Doğa ve Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Küçükkelepçe ile 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Nemrut Dağı zirvesine yaklaşık 7 saat süren bir tırmanış gerçekleştiren lisanslı dağcılar Mehmet Ali Yılmaz ve Mehmet Küçükkelepçe, 1 gece zirvede konakladı. Arsemia Ören yerinden itibaren 7 saatte zirveye tırmanan lisanslı dağcılar, kafeterya bölgesinde mola verdikten sonra zirveye ulaşabildi.

Devasa heykellerin kar, tipi ve soğuk ile birlikte buz kestiği, tipi nedeniyle beyaza bürünen heykeller kartpostallık görüntü oluşturduğu görüldü. Geceyi zirvede geçiren dağcılar tekrar 5 saat süren bir yolculuktan sonra tekrar Arsemia bölgesine ulaştı.

Acil Yardım Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, zorlu bir kış tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl bu etkinliğimizin 4.’sünü gerçekleştirdik. Yolcuğumuz gayet güzel ama bir o kadarda zordu. Zirvedeki heykelleri görünce tüm yorgunluğumuz gitti. Heykeller buz kesmişti. Kartpostallık görüntüler bizi mutlu etti. Tipi nedeniyle yer yer 3 metre kar vardı. Heykellerin çoğu kar altında. Doğu terasındaki heykeller buzdan heykelleri andırıyordu” dedi.

Kanyon, Doğa ve Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Küçükkelepçe, zirvede hava sıcaklığının eksi 30 seviyelerinde olduğunu dile getirerek, Nemrut Dağına tırmanmanın ayrı bir heyecan verdiğini ifade etti. 

Ahmet Arslantaş
 

Etiketler: heykel, nemrut dağı


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