Nemrut'ta turizm sezonu iyi başladı

Arkeologlar tarafından Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı turizm sezonuna iyi başladı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınının yaşandığı Nemrut Dağı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman da 2015 ve 2016 yılında kötü bir turizm sezonu geçirdi. 2017 yılından ümitli olan turizmciler, turizm sezonunun iyi başladığını ifade ediyor. Kommagene Uygarlığı'na ait onlarca tarihi yapının yer aldığı Adıyaman’da en fazla ilgiyi Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi, Arsemia ve Perre Antik Kent görüyor.

Nemrut Dağı'na tırmanış gerçekleştiren yerli ve yabancı turistler devasa heykellere hayranlıklarını gizleyemiyor. Turistler Nemrut Dağı'na hayran kaldıklarını ifade ediyor.

Ziyaretçi Karşılama Merkezi hizmete girdi

Nemrut Dağı'nın yaklaşık 2 kilometre aşağısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2012 yılında yapılan Ziyaretçi Karşılama Merkezi hizmete açıldı. Daha önce yaklaşık 20 metrekare kapalı alanda karşılanan ziyaretçiler, 4 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan Karşılama Merkezinde karşılanacak.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, ziyaretçilerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek bir merkezin hizmete girdiğini belirterek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bu karşılama merkezi ziyaretçilerin her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği bir mekan olarak tasarlandı. Gelen ziyaretçilerimiz burada yemek ihtiyacından dinlenme ihtiyacına ve enformasyon ihtiyacına kadar giderebilecek. Yaklaşık olarak 2 bin 500 kapalı alan ve 1 bin 500 teras ve seyir alanı ile birlikte toplam 4 bin metrekarelik bir alanda hizmet verilecek. Gelen turistler burada Nemrut Dağı ile ilgili film ve görseller ile ön bilgi alacak” dedi.

Karşılama merkezi ile ilgili bilgi veren işletmeci Murtaza Yakaryılmaz ise “Ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz buraya gelip araçlarını park ediyor. Tesisin içerisine girdikten sonra yeme içme ve diğer ihtiyaçlarını gideriyorlar. Dinlendikten sonra Nemrut Dağı'na bizim araçlarımız ile çıkıyor. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak en iyi hizmete vermenin gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslantaş



