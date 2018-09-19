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Nenad Bjelica: "Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi

Nenad Bjelica:
Nenad Bjelica: "Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'te Teknik Direktörü Nenad Bjelicaile futbolcu Ivan Sunjic, mücadelenin oynanacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Sözlerine Fenerbahçe'nin büyüklüğünden söz ederek başlayan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, “Fenerbahçe konusunda şunu söyleyebilirim; onlar zirvede. Futbolcular, oyucular, antrenörler ve idareciler hepsi hakikaten dünyanın en üst seviyesinde. Sezona iyi başlayamadılar ama buna rağmen bence onlar Türkiye'de bir numara. Sezon başı itibariyle şunu diyebilirim; iyiyiz. Oynadığımız 13 maçtan da başarılı sonuçlar aldık. Sonunda ne olacak hepimiz bakacağız” dedi.

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de konuşan Bjelica, “Leovac ile Ademi yarın oynamayacak, maalesef ikisi de hazır değil. Yarınki maçta kesinlikle ikisi de dinlenecek. Ama yanımda oturan futbolcum Ivan sayesinde bu konuda benim herhangi bir merakım yok. Bence o zaten iyi oynayabilir” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Bjelica, “Fenerbahçe, daha önce söylediğim gibi dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi. Oyuncular açısından, antrenörler açısından çok başarılı. Eksiklerinden bugün bahsetmek istemiyorum belki yarın bu eksikleri kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ivan Sunjic: "Bu maçtan beklentilerim büyük"

Dinamo Zagreb'in genç futbolcusu Ivan Sunjic ise, “Şu ana kadar kariyerimdeki en büyük maç. Hazırım ve korkum yok. Bu maçtan beklentilerim büyük. Ben dahil takımdaki herkes elinden geleni yapacak. Dolu tribünlere oynamak harika olacak” sözlerini sarf etti.  

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