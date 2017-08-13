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Nepal’de ölü sayısı 49’a yükseldi

Nepal’de cuma gününden bu yana etkili olan muson yağmurlarının tetiklediği toprak kaymasında ölü sayısı 49’a yükseldi.

Nepalde ölü sayısı 49a yükseldi

13 Ağustos 2017 15:02

Nepal’de cuma gününden bu yana devam eden muson yağmurlarının neden olduğu toprak kayması can almaya devam ediyor. Yetkililer, bölgede ölü sayısının 49’a yükseldiğini dile getirdi. Ölü sayısının artabileceğini dile getiren yetkililer, çok sayıda vatandaşın kayıp olduğunu 17 kişinin de yaralandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyini vuran şiddetli yapışlar 5 kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

Polis, asker ve arama kurtarma ekipleri kayıplar için bölgede çalışmalarını sürdürürken, 34 bin ev de sular altında kaldı. Nepal İçişleri Bakanı Yardımcısı Laxmi Pun, “Ölü sayısı artabilir” dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi olaydan 100 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle elektrik kesintilerine de neden oldu. 

Etiketler: nepal, ölü sayısı


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