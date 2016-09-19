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'Neşeli Günler' filminin yıldızı öldü

Türkiye'de "Neşeli Günler" adıyla gösterime giren "The Sound of Music" filminin yıldızlarından Charmian Carr, 73 yaşında hayata veda etti.

Neşeli Günler filminin yıldızı öldü

19 Eylül 2016 13:13

"Neşeli Günler" adıyla gösterime giren "The Sound of Music" filminin yıldızlarından Charmian Carr'ın Los Angeles'taki evinde öldüğünü açıklandı.

The Sound of Music filminin yapımcısı 20th Century Fox şirketinin yayımladığı açıklamada "Ailemizin çok sevilen üyelerinden birini kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

1942'de dünyaya gelen Carr, rol aldığı "The Sound of Music" filmindeki performansıyla dünya çapında ün kazanmış, filmde seslendirdiği "Sixteen Going on Seventeen" şarkısı da meşhur olmuştu. Film, "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil beş dalda Oscar'a layık görülmüştü. Carr, ilk filmiyle yakaladığı başarının ardından çeşitli müzikallerde rol almıştı.

Etiketler: Charmian Carr, neşeli günler, The Sound of Music


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