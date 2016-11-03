Merhum Bozlak ustası Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş'ın memleketi olan Kırşehir'de, bağlama üretim atölyesinin olmadığını söyleyen müzik aletleri satıcısı Ömer Mısır, "Kırşehir'de küçük yaşlarda çocuklar müzikle yaşamayı öğrenmeye başlıyor. Ancak çocukların bu istek ve arzuları fiyatların yüksekliği nedeniyle sekteye uğruyor" dedi. Bağlamanın Neşet Ertaş ile bütünleştiğinin altını çizen Mısır, gençlerin müzik dalında profesyonelleşmede fiyat engeline takıldığını söyledi. Türkiye'de bağlama denilince insanların aklına Neşet Ertaş ve Kırşehir'in geldiğini ifade eden Ömer Mısır, "Kırşehir'de en büyük eksiğimiz, bağlamaları üreten bir atölyenin olmayışı. Bağlamalar Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden Kırşehir'e ithal olarak getiriliyor ve Kırşehir'de kullanılıyor. Bu nedenle dışarıdan gelen çalgıların fiyatları yüksek oluyor. Kırşehir'de bu yönde bir atölye olmuş olsa fiyatlar düşecektir. 15 yıldır bu sektörde ayakta kalma mücadelesi veriyorum" diye konuştu.