Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Neşet Ertaş'ın memleketine bağlama ithal ediliyor

Neşet Ertaş'ın memleketine bağlama ithal ediliyor

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın memleketi ve aynı zamanda bağlama ile bütünleşen Kırşehir'de müzik aletleri satıcısı Ömer Mısır, bağlamaların üretilmemesi, şehir dışından ithal edilmesi ve fiyatların yüksekliğinin gençlerin müzikle uğraşma hevesini engellediğini söyledi.

Neşet Ertaşın memleketine bağlama ithal ediliyor

03 Kasım 2016 12:09
Neşet Ertaş'ın memleketine bağlama ithal ediliyor - Tıkla İzle

Merhum Bozlak ustası Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş'ın memleketi olan Kırşehir'de, bağlama üretim atölyesinin olmadığını söyleyen müzik aletleri satıcısı Ömer Mısır, "Kırşehir'de küçük yaşlarda çocuklar müzikle yaşamayı öğrenmeye başlıyor. Ancak çocukların bu istek ve arzuları fiyatların yüksekliği nedeniyle sekteye uğruyor" dedi. Bağlamanın Neşet Ertaş ile bütünleştiğinin altını çizen Mısır, gençlerin müzik dalında profesyonelleşmede fiyat engeline takıldığını söyledi. Türkiye'de bağlama denilince insanların aklına Neşet Ertaş ve Kırşehir'in geldiğini ifade eden Ömer Mısır, "Kırşehir'de en büyük eksiğimiz, bağlamaları üreten bir atölyenin olmayışı. Bağlamalar Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerden Kırşehir'e ithal olarak getiriliyor ve Kırşehir'de kullanılıyor. Bu nedenle dışarıdan gelen çalgıların fiyatları yüksek oluyor. Kırşehir'de bu yönde bir atölye olmuş olsa fiyatlar düşecektir. 15 yıldır bu sektörde ayakta kalma mücadelesi veriyorum" diye konuştu.

Etiketler: bozkırın tezenesi, Neşet Ertaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!