Nesim Özgür'ün anne acısı

Türk futbolunda bir dönem forma giyen futbolcu menajeri Nesim Özgür'ün dün gece 73 yaşındaki annesi Bedriye Özgür vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün Zeytinburnu Dutluk Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski futbolculardan Saffet Akyüz, Emrah Eren, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Adil Emecan, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, TGRT Haber TV Spor Müdürü Hakan Dede ve çok sayıda seveni katıldı.