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Nesim Özgür'ün anne acısı

Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giyen Nesim Özgür'ün dün akşam vefat eden annesi Bedriye Özgür, bugün Zeytinburnu'nda toprağa verildi.

Nesim Özgürün anne acısı

04 Nisan 2018 18:38

Türk futbolunda bir dönem forma giyen futbolcu menajeri Nesim Özgür'ün dün gece 73 yaşındaki annesi Bedriye Özgür vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün Zeytinburnu Dutluk Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski futbolculardan Saffet Akyüz, Emrah Eren, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Adil Emecan, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, TGRT Haber TV Spor Müdürü Hakan Dede ve çok sayıda seveni katıldı.  

 

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