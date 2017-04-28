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Nesine.Com Eskişehir Basket Play-Off ilk maçını farklı kazandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Nesine.Com Eskişehir Basket, İstanbulspor Beylikdüzü'nü 99-67 mağlup etti.

Nesine.Com Eskişehir Basket Play-Off ilk maçını farklı kazandı

28 Nisan 2017 23:09

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip Yunus Emre, Duncan, Buğrahan, Marshall ve Cemal Nalga ilk 5’i ile başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk periyodu, Eskişehir temsilcisinin 29-19 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta farkı açan kırmızı-siyahlı ekip, üstün oynadığı periyodu 51-37 önde kapatarak soyunma odasına önde girdi.

Oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibine potada şans tanımayan Nesine.Com Eskişehir Basket, taraftarın da desteğiyle üçüncü periyodu da 72-47’lik skorla önde bitirdi. Son periyotta oyunun kontrolünü iyice elinde tutan Kırmızı Şimşekler, Play-off ilk mücadelesinde İstanbulspor Beylikdüzü’nü 99-67’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Oyunun en skorer ismi 24 sayıyla Nesine.Com Eskişehir Basket oyuncusu Marshall olurken, İstanbulspor Beylikdüzü’nde ise karşı potaya Johnson 19 sayı bıraktı. İki takım arasındaki ikinci maç ise 30 Nisan Pazar 17.00’da Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanacak. 

Burak Tekin - Kadir Arslan

Etiketler: Nesine.Com Eskişehir Basket Play-Off


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