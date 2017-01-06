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Nesli tehlike altındaki kuş yaralı olarak bulundu

Eskişehir kent merkezinde bir vatandaş tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan yaralı 'toy kuşu', Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Nesli tehlike altındaki kuş yaralı olarak bulundu

06 Ocak 2017 10:58

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) memur olarak çalışan Rıza Çelebi, iş çıkışı evine giderken hindi benzeri bir hayvan gördüğünü anlattı. Hayvana yaklaşınca uçmaya çalıştığını, ancak uçamadığını fark eden Çelebi, yakaladığı kuşu sıcak bir ortama götürdü. Korkan hayvana yem ve su veren Çelebi, internetten yaptığı araştırmalarda bu hayvanın nesli tehlike altında olan toy kuşu olduğunu öğrendi. Rıza Çelebi bunun üzerine Eskişehir Orman ve Su İşleri Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne durumu anlatarak, kuşu teslim etmek istediğini söyledi.

“Kuşu ilk görünce hindi zannettim”
Kuşu nasıl ve nerede bulduğunu anlatan Rıza Çelebi, “Akşam saat 17.00 gibi iş çıkışı eve gelirken, gar otoparkının oralarda bu kuşu gördüm. İlk olarak hindi zannettim. Yanına yaklaştığım zaman korkudan bana saldırmaya çalıştı. Uçmaya çalıştı, ama uçamadı. Ben de kuşu tekrardan yakaladım, buraya getirdim. Burada da sıcak bir yere bırakıp, karnını doyurmak için önüne yiyecek bıraktım. Kuşu gerekli görevli arkadaşlara teslim edeceğim. İnternetten cinsini araştırdım ve ‘toy’ cinsi olduğunu anladım. Bu kuş zaten türüne çok az rastlanan bir hayvan. Şuanda çok ürkek bir şekilde duruyor. Yetkili arkadaşlara teslim edeceğim” dedi.

“Türkiye’nin en iri ve uçabilen kuşu”
Toy kuşunu teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar, kuş hakkında bir takım bilgiler verdi. Kanar, “Bu, Türkiye’nin de en iri kuşu olan ‘toy’ kuşu. Uçabilen, cüssesi en yüksek ve en büyük kuşlardan bir tanesidir. Bu kuş özellikle Türkiye’de de yayım göstermekte, ilimizde içerisinde de yayımı belirli bir alan içerisinde bulunmakta. Soyu tükenmekte olan türlerden bir tanesi. Kanadında hafif bir yaralanma var. Bunların erkeklerinin büyüklüğü kanat açıklıkları 2 buçuk metreye ve 18 kilogram ağırlığa ulaşabilmekte. Dişiler ise bu değerlerin ancak yarısına kadar denk gelebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Tedaviden sonra tekrardan doğaya salmaya çalışacağız”
Toy kuşunun tedaviden sonra doğaya salınacağını aktaran Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Zannediyorum ki şehrimizin içerisinde uçmakta olan kuş, bu yaralanmadan dolayı düştü. Bunu bulan ve bizlere getiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Veteriner muayenesini yapıp, tedavilerini yaptıktan sonra bu kuşu tekrardan doğaya salmaya çalışacağız. İnşallah tedaviye karşılıklı cevap verir ve sonucunda bu yaralı hayvanı doğaya kazandırmış oluruz.”
 

Kadir Çetin - Selim Kuşcu 


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