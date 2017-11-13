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Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlar Suriye'ye kaçırılırken ele geçirildi

Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'nda Suriye'ye kaçırılmak istenen ve nesli tükenme tehlikesi bulunan 838 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar, yeniden doğaya salındı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşlar Suriyeye kaçırılırken ele geçirildi

13 Kasım 2017 19:33

Gaziantep'in Karkamış ilçesinden araçla Suriye'ye götürülmek istenen 838 adet saka kuşu, Karkamış Gümrük Kapısı'nda yapılan aramalarda ele geçirildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan saka kuşlarına Gümrük İdari Amirliği ve Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Kuşları yurt dışına kaçırmak isteyen şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 420 bin TL tazminat ve idari para cezası uygulandı. Kuşlar ise görevliler tarafından yeniden doğaya salındı. 

 

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