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Nesli tükenmek üzere olan leylek Sivas’ta görüntülendi

Nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen, yerleşim yerlerinde nadir gözlenen karaleylek Sivas’ta kendini gösterdi.

Nesli tükenmek üzere olan leylek Sivasta görüntülendi

19 Mayıs 2018 13:37

Leylekler bu mevsimde kuluçkaya yatmak için Afrika’dan Türkiye’ye göçlerini tamamladı. Türkiye’nin göçmen misafirleri arasında olan ancak kendini nadir gösteren karaleylek ise Sivas’ın Zara ilçesi Tödürge köyünde görüntülendi. Havanın ısınması ile Afrika’dan Tödürge köyüne göçen bir çift karaleylek, köy sınırları içerisindeki kayalık mağaralarında yavrularını dünyaya getirdi. Yaklaşık 30 yıldır aynı kayalıklarda konaklayan karaleylekler havaların soğumaya başlaması ile yavrularını da alarak tekrar Afrika’ya göçecek.
Köy sakinleri karaleyleklerin çok nadir görüldüğünü belirtip, bu çiftin konaklamak için köylerini tercih etmelerinin kendileri için şans olduğunu dile getirdi. 

Köy sakinlerinden Fatma Yılmaz yaptığı açıklamada, her yıl leyleklerin köylerine geri dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtip, “Karaleyleklerimiz mağaralarda yaşıyor. Çok nadir görülüyorlar. Yazın gelin kışın gidiyorlar. Her yıl gelip 2-3 yavru ile dönüyorlar. Köyümüze gelen misafirlerimizin onları görünce şaşkınlık yaşıyor. Biz misafirlerimizden memnunuz. Şu an yuvada üç yavruları var" dedi. 

Mustafa Yılmaz ise yaptığı açıklamada, kendini bildi bileli aynı karaleyleklerin köylerindeki mağaralarda konakladığını ifade edip, sadece iki leylek ve yavrularının bulunduğunu söyledi.
Süleyman Yılmaz ise karaleyleklerin diğer leyleklerden önce göçtüğünü ve daha önce yavruladığını söyleyip, yavrularını da diğer leyleklerden daha önce dünyaya geçirdiklerini açıkladı. Yılmaz ayrıca karaleyleklerin çok nadir görüldüğünü sözlerine ekledi. 

Veysel Korkmaz - Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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