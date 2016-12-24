Bodrum’da sabah iş yerine gitmek için evden çıkan İş adamı Murat Şevk kapısının önünde yaralı halde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan ve Türkiye’de çok ender görülen Balaban kuşunu buldu. Eskiden avcılık yapan Şevk kuşu görür görmez Balaban kuşu olduğunu fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne haber verdi. Şevk, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 50 kilogramağırlığında olan kuşu bir karton kutuya koyarak muhafaza etmeye çalıştı. Balıkçıgiller türünden olan kuşa et ve balık ile besleyen Şevk, doğada ender görülen kuşu hayatta tutmaya çalıştı.

Şevk, kuşu evinin kapısının önünde bulduğunu söyleyerek “kapının önüne düşmüş bir halde buldum bu kuşu. Ben eski avcı olduğum için baktım ender hayvanlardan balaban kuşu, aldım evime koydum. Bu kuş balık yiyerek hayatını sürdürür. Balıkçıgiller türünde etçil bir kuştur. Bunlarla ilgilenen bir kurum var. Onlara haber verdik gelip alacaklar bizde bekliyoruz gelmelerini. Tahmin ediyorum yaralı bu kuş. Amatör bir avcı ateş etti ve hayvana yaraladı diye düşünüyorum, çünkü ayağında saçma izleri var. Çok kıymetli ve değerli bir hayvandır. Umarım biran önce tedavisini yapıp doğaya salarlar. ”dedi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Büyük tıknaz yapılı ve yoğun çizgili kahverengi tüylü olan kuşun tam adının Bayağı balaban (Botaurus stellaris), olduğu yetkililer tarafından bildirildi. Kuşun, gagasının ise oldukça sivri olması dikkatlerden kaçmadı. Ballıkçıgiller ailesinden olan balaban kuşu olduğunu öğrenen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Muğla şubesine bağlı ekipler hemen harekete geçti. 110 kilometre yol gelen yetkililer akşam saatlerinde ilçeye vardı. Nesli tükenmekte olan balaban kuşunu Şevk’in oğlu olan Mehmet Şevk’ten teslim alarak hızlı bir şekilde Gökova’da bulunan veterinere götürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplere kuşu teslim eden Mehmet Şevk babasının kuşu bulduğunu söyleyerek “bu misafirimiz, babamın bahçesine gelmiş. Biz tam anlayamadık rahatsızlığının ne olduğunu yetkili abilerimiz geldi almak için kuşu. Büyük bir ihtimal avcılar tarafından yanlışlık ile vurulup yaralanmış olmalı. Balaban kuşu, nesli tükenmekte olan bir kuş türü” ifadelerini kullandı.

EREN AYHAN