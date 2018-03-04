Diğer
Kategoriler

Nesli tükenmekte olan benekli semender bulundu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu.

Nesli tükenmekte olan benekli semender bulundu

04 Mart 2018 10:34

Bulduğu sürüngeni kutuya koyarak besleyen vatandaş, daha sonra semenderi doğal yaşam ortamına bıraktı.  İlçeye bağlı Akdam köyünde yaşayan Arif Cankurt evinin bahçesinde otlar arasında sarı benekleri olan siyah renkli, iri bir kertenkeleyi andıran sürüngen gördü. Hayvanı yakalayan Cankurt daha sonra bir kutuya koyarak evine getirdi. Yakınlarına bulduğu sürüngenden bahseden Arif Cankurt internetten yaptığı araştırmada bunun “Anadolu semenderi” veya “benekli semender” olarak adlandırılan ve dünya genelinde nesli tükenmekte olan sürüngen olduğunu öğrendi. 

Daha önce hiç böyle bir sürüngen ile karşılaşmadığını ve ilk defa gördüğünü belirten Arif Cankurt, “Oğluma internetten bak bakalım bu hayvan neymiş dedim. Ben daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Aldım kutuya koydum eve getirdim. Önüne marul yaprağı ve yeşillik koydum. Baktım yemiyor. Birkaç gün evde baktım. Ama ne yer ne içer bilmediğim için ben de doğal ortamına bırakma kararı aldım. Kendi yiyeceğini kendi bulur” dedi.
Benekli semender yörede bazı köylüler tarafından biliniyor. Cemre düştükten sonra ortaya çıktığına inanılan semender Çukurova’da “yağmurcuk” ve “cemre” olarak da adlandırılıyor. Boyları 8 ile 20 cm arasında değişen semenderin dünya genelinde 40’a yakın türü bulunuyor. Hem su da hem de karada yaşayan semender dünya genelinde nesli tükenmekte olan sürüngen kategorisinde.  

Selçuk Şavran
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç