Nesli tükenmeye yüz tutan ova tilkileri yeniden Alberta'ya döndü

Kanada'nın Alberta Rockies, Saskatchewan ve Manitoba çayır ve eteklerinde yaşayan avcılar ve yanlış doğa politikaları sonucunda yok olmak üzere olan ova tilkilerinin, Alberta Rockies bölgesinde yeniden gözlenmeye başlandığı bildirildi. Güney Alberta Doğal Alan Yöneticisi Megan Jensen, bölgede ova tilkilerinin yeniden gözlenebilir olduğunu ve nüfusunun 100'e ulaştığını duyurdu. Alberta Doğa Koruma Kurumu iletişim koordinatörü Carys Richards ise, “Ova tilkileri, bir zamanlar Alberta'dan silinmiş bir türdü. Bu yüzden onları tekrar görmeye başlamamız gerçekten büyük bir başarı öyküsüdür” diyerek son raporların heyecan verici olduğunu söyledi. Doğal alanlarla ilgili yapılan çalışmaların ve reformların ardından tilkilerin geri döndüğüne işaret eden Richards, “Tilki nüfusu az ama istikrarlı” değerlendirmesinde bulundu.

Bölge için hayati bir tür

Ova tilkisi, fare ve böcek gibi haşere türleri dahil olmak üzere her şeyle beslenerek çayır ekosistemleri için hayati önem arz ediyor. Uzmanlar, ova tilkisini bulunduğu ekosistemin için benzersiz olduğunu belirterek, dengenin bozulmaması ve haşerelerin artmaması için tilkilerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Özel olarak yetiştiriliyorlar

1800'lerin sonunda tarımın artmasıyla yok olmakla karşı karşıya kalan ova tilkileri, 1978 yılında korunma altına alınmış ve birçok ova tilkisi popülasyon koruma programları için özel bölgelere toplatılarak nüfuslarını artması sağlanmıştı. ABD ile birlikte yürütülen popülasyon koruma programında yetiştirilen 900 ova tilkisi doğaya salınmıştı.

Dilek Orodjeh

