Nesnelerin internetine yönelik zararlı yazılımların sayısı 2018'in ilk yarısında üç kat arttı

Akıllı cihazlar olarak da bilinen IoT (Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)) cihazları pazarı ve bu cihazların günlük yaşantımızdaki yeri büyük bir hızla büyüyor. Siber suçlular da bu alandaki finansal fırsatları görüyor ve saldırılarını artırıp farklılaştırıyorlar. IoT cihazlarını seven tüketiciler için asıl tehlike, hiç beklenmeyen anlarda çıkan tehditlerin zararsız görünen bu cihazları yasa dışı faaliyetler için güçlü makinelere dönüştürebilmesi. Bunlara zararlı kripto para madenciliği, DDoS saldırıları veya cihazların gizlice botnet faaliyetlerine katılması örnek gösterilebilir.

Kaspersky Lab uzmanları, konu ile ilgili farklı kaynaklardan topladıkları verileri düzenli olarak incelerken; bu kaynaklar arasında, siber suçluların dikkatini çekip faaliyetlerini analiz etmek için kullanılan bilgi toplama cihazları da yer alıyor Bu kaynaklardan elde edilen en güncel veriler tehlike uyandırıcı. 2018'in ilk yarısında, IoT cihazlarını hedef alan ve araştırmacıların tespit ettiği zararlı yazılım sürümlerinin sayısı 2017'nin tamamında görülenden üç kat daha fazla oldu.

En sık kullandığı yöntem kaba kuvvet uygulama

İstatistikler, IoT zararlı yazılımlarının yayılmak için en sık kullandığı yöntemin hala parolalara kaba kuvvet uygulanması, yani çeşitli parola kombinasyonlarının art arda denenmesi, olduğunu gösteriyor. Tespit edilen saldırıların yüzde 93'ünde bu yöntemin kullanıldığı görüldü. Kalan vakaların çoğunda ise IoT cihazlarına erişim, bilinen açıklardan yararlanılarak elde edildi. Kaspersky Lab'in bilgi toplama cihazlarına açık ara en fazla saldırıda bulunan cihazlar 'router'lar oldu. Sanal cihazlarımıza yönelik kaydedilen saldırı denemelerinin yüzde 60'ı router'lar üzerinden geldi. Geri kalan ele geçirilmiş IoT cihazları arasında DVR cihazlarından yazıcılara kadar birçok farklı teknoloji yer alıyor. Bilgi toplama cihazları, 33 adet saldırının çamaşır makinelerinden geldiğini tespit etti.

Farklı siber suçluların IoT açıklarından yararlanmak için farklı nedenleri olsa da en popüler amaç botnet oluşturarak DDoS saldırıları düzenlemek. Bazı zararlı yazılım sürümleri ise rakip zararlı yazılımları devre dışı bırakmak, kendi açıklarını düzeltip cihazdaki saldırıya açık hizmetleri kapatmak için tasarlanmış.

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Mikhail Kuzin, "Kişisel bilgisayarlara ve akıllı telefonlara kıyasla IoT cihazları, siber suçluların dikkatini çekip yasa dışı faaliyetlerinde kullanmasına yetecek kadar güçlü görünmeyebilir. Ancak, bu cihazların sayısı performans eksikliklerinin önüne geçiyor. Bazı akıllı cihaz üreticilerinin, ürünlerinin güvenliğine yeterli özeni halen göstermemesi de siber suçluların ilgisini çekiyor. Markalar cihazları için daha iyi güvenlik sunmaya başlasa bile, saldırılara açık eski cihazların kullanımdan kalkmasına daha uzun bir zaman var. Buna ek olarak, IoT zararlı yazılımı aileleri hızla özelleşip gelişiyor. Önceden yararlanılan açıklar kapatılmadığı gibi suçlular yeni açıklar bulmaya da devam ediyor. Bu nedenle IoT ürünleri siber suçlular için kolay hedefler haline geldi. Bu basit makineleri, casusluk, hırsızlık ve şantaj gibi yasa dışı faaliyetler için kullanılacak güçlü cihazlara dönüştürebiliyorlar" dedi.

Uzmanlar, zararlı yazılım bulaşması riskini azaltmak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"Kullandığınız aygıt yazılımlarının güncellemelerini ilk fırsatta kurun. Bir açık bulunduğunda güncellemelerde yer alan yamalarla onarılabilir.

Ön yüklü gelen parolaları her zaman değiştirin. Büyük ve küçük harf, rakam ve semboller içeren karmaşık parolalar kullanın.

Değişik davranışlar sergilediğini düşündüğünüz cihazları yeniden başlatın. Bu, mevcut zararlı yazılımlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir fakat yeniden bulaşma riskini azaltmaz".