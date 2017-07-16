Netanyahu Paris’te

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa’nın başkenti Paris’e ziyarette bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, 1942 yılındaki "Vel d’Hiv Baskını" sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Netanyahu, Paris’teki temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelecek. Bu görüşmeyle Macron ile Netanyahu’nun ilk kez bir araya gelmiş olacak.

1942 yılında yaklaşık 4 bini çocuk 13 binden fazla Yahudi, ev ve işlerinden alınarak Fransa içinde hazırlanmış toplanma kamplarına yerleştirilmişti. Yakalanan Yahudilerin büyük bir kısmı ilk olarak kışın bisiklet pisti olarak kullanılan “Veledrome d’Hiver”de tutulmuştu. Bu sırada gerçekleştirilen baskınlar ve operasyonlar, savaş sonrasında mekanın isminden esinlenilerek “Vel d’Hiv Baskını” olarak anılmaya başlandı. 1942 yılında Fransa’dan Polonya’daki Auschwitz kampına 42 bin Yahudi gönderilmiş, bunlardan yalnızca 811’i savaş sonunda Fransa’ya dönebilmişti.