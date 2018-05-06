Netanyahu Putin’le bir araya gelecek

İsrail tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çarşamba günü Moskova’da bir araya geleceği bildirildi. Görüşme talebinin Putin’in Netanyahu’yu "Nazi Almanyası’na karşı Zafer Bayramı"na katılmaya davet etmesi sonrasında geldiği ifade edildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise, Netanyahu’nun Moskova’da gerçekleştirilecek askeri geçit törenine davet edildiği kaydedilirken, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Mayıs’ta Moskova’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Netanyahu, İkinci Dünya Savaşında kazanılan zaferin 73. yıldönümüne adanan askeri geçit törenine davet edildi" denildi.