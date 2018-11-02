Netanyahu Romanya'dan yardım istedi

Netanyahu'nun, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'de İsrail ile ilgili oylama metotlarında değişiklik yapma sözü aldığını, onların İsrail'in dostluğunu, gaz ve teknolojisini istediği belirtildi. Netanyahu'nun ayrıca İsrail'in Avrupa'yı savunmaya çalıştığı ve Avrupa'yı hedef alan düzinelerce saldırıyı etkisiz hale getirdiğini söylediği belirtildi.

Netanyahu'nun Romanya Başbakanı Danchila'ya "Arap komşularımızla ilişkilerimiz dramatik bir şekilde gelişiyor" dediği belirtildi.

Netanyahu'nun halen Bulgaristan'ın Varna şehrinde devam eden VaCraiova Forum'unda bulunduğu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vujcic ve Yunanistan Başbakanı Minister Alexis Tsebras ile görüştüğü belirtildi.

Netanyahu'nun Bulgaristan'a hareket etmeden önce İsrail'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Batı ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını belirttiği kaydedildi.