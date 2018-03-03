Netanyahu ve eşi sorguya çekildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, şüpheli oldukları 4000 kod adlı yolsuzluk davası soruşturmacıları tarafından dün Kudüs’teki evinde beş saatlik bir sorgudan geçirildi. Yetkililer Netanyahu'nun sorgusunun temkinli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Netanyahu’nun evinde sorgulandığı esnada eşi de başka bir yerde eş zamanlı olarak sorgulandı.

Soruşturmalardan sonra Netanyahu sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendisi ve eşine yöneltilen suçlamalar hakkında "Öncekinden daha da emin bir şekilde söylüyorum ki telaşlanacak bir şey yok. Beni ve ailemi destekleyen milyonlarca İsrailliye şunu söylüyorum, gönüllerini ferah tutsunlar" ifadelerini kullandı.

4000 kod adlı yolsuzluk davasında, Netanyahu ile yakın ilişkisi bulunan Haberleşme Bakanı Shlomo Filberin, İsrail telekomünikasyon şirketi hissedarlarından Shaul Elovitch’in, telekominikasyon şirketi Bezeq’in sahip olduğu Walla isimli haber sitesinde Netanyahu adına olumlu propaganda yapmasına karşılık, Netanyahu’nun da Bezeq’e siyasal fayda sağladığı iddia ediliyor. Dava aynı zamanda Netanyahu ve ailesine yöneltilen en büyük yolsuzluk davası olması özeliğini de taşıyor.