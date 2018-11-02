Netanyahu'dan Kaşıkçı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini korkunç bir şey olduğunu belirleterek "Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda olan korkunç bir şeydir ve gerektiği şekilde ele alınmalıdır. Yine de ayın zamanda diyorum ki, Suudi Arabistan'ın istikrarının sürmesi dünya, bölge için çok önemlidir" dedi.

"Her iki hedefi gerçekleştirmek için bir yol bulunması gerektiğini düşünüyorum" diyen Netanyahu, "Çünkü İran daha büyük bir problemdir ve İran'ın geçen birkaç haftada Avrupa'da yaptığı faaliyetlerine devam etmemesini sağlandığından emin olmalıyız. Paris'te İran gizli servisinin organize ettiği iki terör saldırısının ortaya çıkarılmasına yardım ettik" ifadelerini kaydetti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de benzer bir açıklama yaparak gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin aşağılık bir şey olduğunu ancak İsrail'i asıl ilgilendiren meselenin Körfezde İran'a karşı bağları güçlendirmek olduğunu söyledi.