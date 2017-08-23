Netanyahu’dan Putin’e İran uyarısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Soçi’de temaslarda bulunuyor. Netanyahu temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Netanyahu, “Ortak çabamızla DEAŞ’ı başarısızlığa uğratıyoruz ve bu oldukça önemli. Ancak önemli olan nerede DEAŞ’ı mağlup ediyorsak orada devreye İran giriyor. İran’ın İsrail’i tehdit ettiğini bir an bile unutmayacağız. İran, terör örgütlerini silahlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Netanyahu İran’ın, Irak, Yemen ve Lübnan’ın büyük bir kısmını kontrol etmede önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı.