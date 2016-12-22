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Netflix, güne Twitter hesabının hack’lenmesiyle uyandı

Netflix, güne Twitter hesabının hack’lenmesiyle uyandı. OurMine, kod adlı hacker grubunun mesajı “Endişelenmeyin, sadece sizin güvenliğinizi test ediyoruz, daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin” oldu.

Netflix, güne Twitter hesabının hacklenmesiyle uyandı

22 Aralık 2016 13:24

Hacker grubu, Netflix’in ABD’deki kullanıcıları ile platform ile ilgili bilgileri paylaşmak için kullandığı Twitter hesabını ele geçirerek yukarıdaki mesajı çarşamba sabahı tweet’lediler. Ayrıca mail adreslerinin olduğu ve web sitelerinin olduğu bir mesajı da tweet’lediler. Daha sonra Tweetlerin hepsi Netflix sosyal medya ekibi tarafından silindi. Netflix’in Amerika hesabında yaklaşık 2.5 milyon takipçisi var.

Bilgisayar korsanları, kendilerini güvenlik açıklarından faydalanmayan iyi adamlar olarak nitelendiriyorlar. Ayrıca sadece dünya güvenliğine yardım ettiklerini ve insanların güvenliklerini arttırmaya çalıştıklarını belirttiler.

OurMine hacker grubuna, Netflix hesabının denetimini nasıl ele geçirdiklerini sorduklarında, belirli bir Netflix personelinin hesabını kullandıklarını söylediler.

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teknoformat.com

Etiketler: ABD, hacker, Netflix, OurMine


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