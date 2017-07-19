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Netsparker, siber güvenlik konferansı RSA’ya gidiyor

Siber bilgi güvenliği sektörünün önde gelenleri, dünyanın en büyük, en seçkin buluşması kabul edilen RSA Siber Güvenlik Konferansı’nda buluşmaya hazırlanıyor. Siber güvenlik alanında Türkiye'nin dünya çapında markalarından Netsparker da konferansa katılım sağlayacak.

Netsparker, siber güvenlik konferansı RSAya gidiyor

19 Temmuz 2017 15:41

Bilginin en büyük güç olduğu dijital çağda, bilginin gizliliği ve güvenliği de bir o kadar önemli hale geldi. Yaşanan teknolojik devrim ile yarışan siber bilgi güvenliği sektörünün önde gelenleri, dünyanın en büyük, en seçkin buluşması kabul edilen RSA Siber Güvenlik Konferansı’nda buluşmaya hazırlanıyor. Siber güvenlik alanında, Türkiye'nin dünya çapında markalarından Netsparker da 26-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek sektörün en büyük siber bilgi güvenliği konferansı RSA’ya gidiyor.

Asya Pasifik ve Japonya bölgesinde düzenlenen, bilgi güvenliği alanında dünyanın en büyük, en seçkin buluşması kabul edilen, RSA Konferansı bu yıl 26-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyadan pek çok ülkeden 50 binin üzerinde web güvenliği uzmanının katılacağı 3 gün sürecek konferansta E40 Standında yer alacak Netsparker, web güvenliği otomasyonunda sağladıkları son gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak.

“Teknoloji devriminin içinden geçiyoruz”

Günümüzde bilginin ve bilgi güvenliğinin en büyük güç olduğuna dikkat çeken NETSPARKER CEO’su Ferruh Mavituna “Dijital çağda rekabetler ve ekonomik mücadeleler bilginin üzerinden yapılıyor. Bilgi bu kadar önemliyken güvenliği ve gizliliği de bilgi kadar önemli. Teknoloji devriminin içinden geçiyoruz” dedi.

Mavituna, Netsparker olarak kuruldukları günden bugüne bu alanda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, bu amaçla dünyadan binlerce katılımcının bir araya geleceği RSA Konferası’na geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılma kararı aldıklarını belirtti. Dünya ekonomisinde siber güvenliğin önemini vurgulayarak bilgi güvenliğine siber suçlar nedeniyle dünya genelinde 2015’te 3 trilyon dolar pazar değerinin tahribe uğradığını dikkat çeken, Mavituna, “2016'da siber güvenliğe dünyada 90 milyar dolar harcama yapıldı. 2017’de bu harcama yüzde 7,6 oranında artacağı öngörülüyor. Dünyada 2015 yılında siber suçların yol açtığı zarar dünya ekonomisine 400 milyar dolara mal oldu. 2019 yılına kadar siber suçların zararı 2 trilyon dolara mal olacağı öngörülüyor. 2020’de bu rakam 113 milyar dolara ulaşacak belirtiliyor” dedi.

Etiketler: elalem iletişim, Netsparker, RSA, RSA Siber Güvenlik Konferansı, siber güvenlik


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