'Nettexpo’ya fuarda yüzde 70 devlet desteği'

Metropolitan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Ömer Solak, katılımcıların yapacağı harcamanın yüzde 70'lik kısmının devlet teşviki olduğundan şirketlerin neredeyse hiçbir masraf yapmadan ürünlerini sergileyebileceğini aktardı.

KOBİ ve sanayi kuruluşlarının ürünlerini sergileyip işletmelerini tanıtabilecekleri, normal bir fuar alanını dijital ortama taşıyan Nettexpo.com sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden ziyaretçiler hiçbir zahmette bulunmadan cep telefonu, tablet veya laptoptan kendi dilinde sanal fuarı gezebilecek. Nettexpo.com'un ilk dijital fuarı 17 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında Makine ve Teknolojileri Fuarı olacak. Portal sayesinde kurumlar, fabrikalarını full HD kalitede 360 derece gezilerek müşterinin güvenini kazanma noktasında ciddi bir avantaj elde ederken, şirketler portal üzerinden tanıtım filmi de gösterebilecek. Metropolitan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Ömer Solak, katılımcıların yapacağı harcamanın yüzde 70'lik kısmının devlet teşviki olduğundan şirketlerin neredeyse hiçbir masraf yapmadan ürünlerini sergileyebileceğini belirtti.

“Şirketler ziyaretçilerine e-katalog gösterebilecek”

Portalın KOBİ’lerden dev sanayi kuruluşlarına kadar ticaret hayatının en büyük sorunları arasında yer olan pazar arayışını sona erdirdiğini ve tek dijital fuar olma özelliğini taşıdığını söyleyen Metropolitan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Ömer Solak, “Aynı anda 5 kişinin görüntülü konuşabileceği interaktif toplantı imkanı sayesinde uzak mesafelerin dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefleyen Nettexpo.com da şirketler, ziyaretçilerine e-katalog gösterebilecek, dileyen bu katalogu PDF formatında indirebilecek” dedi. Firma yetkililerinin kartvizitlerini QR kodu ile gönderme kolaylığı da sunulduğunu belirten Solak, “Portal ziyaretçilerine mesaj ve e-mail gönderebilme olanağı sağlayacak, katılımcının bu mesaj ve e-maillerden haberdar olabilmesi için cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilecek” diye konuştu.

“Hall’ler dijital ortamdan takip edilecek”

Nettexpo.com’un fuardaki nakliye, yolculuk, konaklama, yemek, hostes, stand, promosyon ve ikram gibi masrafları sıfıra indirdiğini kaydeden Solak, “ Numaralı salonlar(Hall) dijital olarak tertip edilecek. Ziyaretçi dijital salonda şirketin logosuna tıklayarak direk dijital standına girilebilme fırsatını yakalayacak. Bu sayede dijital ortamda hiçbir zahmete katlanmadan katılımcılar ürünlerini sergileme fırsatını yakalayacak” şeklinde konuştu.

“Şirketler yüzde 99 tasarruf edecek”

Normal bir fuara göre yüz misli daha fazla ziyaretçiyi online ortamda buluşturmaya hazırlanan portal sayesinde şirketlerin yüzde 99 tasarruf edeceğini dile getiren Solak, “Fuarlara harcanan paranın yüzde 10’luk kısmı ile portala giriş yapan katılımcılar, yapacağı harcamanın yüzde 70’lik kısmı devlet teşviki kapsamında olduğundan, Bu sayede şirketler, neredeyse hiçbir masraf yapmadan çok daha fazla kişiye ürünlerini sergileme imkanı bulacak. Katılımcı şirketlere uluslararası ticaret portalı Netetrade.com da 6 ay gold üyelik hediye edilerek ticarette sürdürülebilirlik sağlanması hedeflenirken, tamamen İngilizce tertip edilecek Nettexpo dergisinde tüm katılımcılara tam sayfa yer ayrılacak. Dergi yurt dışındaki tüm temsilcilik ve uluslararası ticaret odaları ve hedef kitle firmalara gönderilecek. Böylece şirketlerin tanıtımına da katkı sağlanacak” açıklamalarında bulundu.

“Portal sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanacak”

Portalın sunduğu ayrıcalıkların tüm dünyada duyurulacağını ve yurt dışından da katılımlar sağlanacağının altını çizen Solak, “Yurt dışına çıkacak binin üzerinde treylerin arka kapak kısmına gece bile okunabilen Nettexpo.com markası yazılarak yurt dışında da merak uyandırılacak. Sadece Türkiye değil hedeflenen pazarların tematik kanallarında da yayınlanacak reklamlarla portalın sunduğu ayrıcalıklar tüm dünyaya duyurulacak, bu sayede yurt dışından da katılımlar sağlanacak. Fuarı sanal ortama taşıyan portal günümüz iletişim araçlarının en güçlüsü haline gelen sosyal medyayı da aktif şekilde kullanacak. Hedef ülke sosyal medyalarında yapılacak çalışma ile ziyaretçi sayısında artış sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Yapılacak tanıtımlar ile portala dair farkındalık oluşturulacak”

Portalın yazın gelmesiyle birlikte tanıtımının yapılıp bilinirliğinin artırılacağını söyleyen Solak şöyle konuştu:

“Yaz güneşinin yavaş yavaş hissedilmeye başlandığı, Türk turizminde lokomotif görevini üstlenen İstanbul ve Akdeniz Bölgesi’nde açık hava reklam alanları kullanılacak, toplu ulaşım araçları giydirilecek. ‘Nettexpo.com’ bünyesindeki mobilwall araçların avantajı ile portal bilinilirliği artırılacak. Normal fuarlardan hiçbir farkın olmadığı, sanal ortamın sunduğu sınırsız avantajlar sayesinde alıcı ile satıcıyı buluşturmayı amaçlayan Nettexpo.com için basılacak afişler ile katılımcı kurum ve kuruluşların yanı sıra ticaret ve sanayi odalarında da portala dair farkındalık oluşturulacak”.