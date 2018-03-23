NetWork İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tanıttı

NetWork İlkbahar / Yaz 2018 koleksiyonu, bu yıl “buz” teması ile tanıtıldı. Estonya’nın kuzeyinde, yaklaşık 6 kilometrekarelik donmuş Klooga Gölü’nün ince buz yüzeyinde performans sergileyen buz dansçılarının yer aldığı kampanya, NetWork Stories serisinin üçüncüsü oldu. İlk hikayede dünyaca ünlü dikey dans ekibi BANDALOOP, tarihi Oakland City Hall binasının duvarlarında gösteri yapmıştı. Ardından Highline sporcuları Levent Kanyonu’nda ince ip üzerinde yürüyerek, NetWork koleksiyonunu taşıdı.

Bu yıl hazırlanan 'On Ice' temalı üçüncü hikayede ise doğanın içinde, -13 derecede, 48 kişilik bir ekiple, saatlerce provanın ardından 12 saat süren çekimle koleksiyon tanıtıldı. Çekimlerde dünyaca ünlü fotoğrafçı ikili Hunter & Gatti’nin imzası bulunuyor.