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NEUIslanders, Robotik Futboldaki dünyanın en iyi 9’uncu takımı oldu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Robotik Futbol Takımı NEUIslanders, dünyanın en prestijli robotik turnuvası olarak bilinen RoboCup 2017’yi 9’uncu sırada tamamladı.

NEUIslanders, Robotik Futboldaki dünyanın en iyi 9uncu takımı oldu

02 Ağustos 2017 16:01


YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Japonya’nın Nagoca kentinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan Robot Futbolu Dünya Kupası RoboCup 2017’de, NEUIslanders’ın geçen senenin dünya şampiyonu olan Iran Islamic Azad Universitesi’nin takımı MRL ile yaptığı sıralamayı belirleyen maçta son saniyede yediği golle şampiyonadan 9’uncu olarak ayrıldığı belirtildi.

Futbolun metal kahramanları son saniyeye kadar direndi…
Turnuvanın son maçında güçlü rakibine karşı dişe dişe bir maç oynayan NeuIslanders takımı son saniyelerde yediği golle maçtan 1- 0 mağlup ayrıldı.

İki takımın da karşılıklı ataklarla başladığı maçın 4. dakikasında NEUIslanders'ın bir şutu direkten döndü. İlk yarının kalan dakikalarında MRL üst üste kornerler kullanarak NEUIslanders’ı bunaltsa da takım kalecisi gole izin vermedi.

İkinci yarının başında NEUIslanders'ın bir topu daha direkten dönünce, MRL zorunlu bir mola alıp taktik değişikliğine gitti. NEUIslanders son saniyelere kadar dirense de son saniyede rakibinin akıllıca hazırlamış olduğu korner organizasyonuna engel olamayarak kalesinde golü gördü. Bu sonuçla NEUIslanders dünyanın robotik futboldaki en iyi 9’uncu takımı olmuş oldu.

Takım kaptanı Ersin Aytaç, 2018 organizasyon kurul başkanlığına seçildi…
NEUIslanders takım kaptanı Ersin Aytaç seçimlerine girdiği RoboCup 2018 Montreal, Kanada organizasyon kuruluna seçildi. Aytaç ayrıca, Robocup takımları ve yönetim kurulundan en çok oyu alarak organizasyon kurulu başkanı olmaya da hak kazandı.

Yaptığı sunumda hakem hatalarına değinerek, hakem hatalarını minimuma indirecek önerilerde bulunan Ersin Aytaç, bu sunumu sayesinde gelecek sene düzenlenecek olan RoboCup 2018'de organizasyon kurul başkanı olmaya hak kazandı.

Etiketler: NEUIslanders, Robot Futbolu Dünya Kupası RoboCup, Yakın Doğu Üniversitesi


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