Neumayr’ın sözleşmesi feshedildi

Kasımpaşa’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Lacivert-beyazlıların sezon başında İsviçre ekiplerinden Luzern’den kadrosuna kattığı Alman futbolcu Markus Neumayr’ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Futbol hayatına Manchester United altyapısından başlayan Alman futbolcu, Kasımpaşa’da forma giydiği son dönemlerde fazla süre alamamasıyla gündeme gelirken, sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği öğrenildi.

Deneyimli oyuncu, Kasımpaşa’da görev aldığı dönemde 25 resmi müsabakada forma şansı bulurken, 3 golle de takımına katkı sağlamıştı.

Bora Akyol