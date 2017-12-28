Neustadter göz dolduruyor

Fenerbahçe’nin 2016-2017 sezonunda Schalke’den transfer ettiği Rus futbolcu Roman Neustadter sarı-lacivertli formayl gösterdiği performansla göz dolduruyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan 34 müsabakanın 18’inde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ise farklı bir form grafiği gösteriyor. 2017-2018 sezonunun ilk yarısı 17 maçla tamamlanırken Neustadter bu maçların 15’inde forma giyerken bu müsabakaların 13’ünde ise 90 dakika sahada kaldı.

Skora katkı veriyor

Rus futbolcu Roman Neustadter savunmada gösterdiği başarılı performans dışında takımına gol yollarında da katkıda bulunuyor. Süper Lig’de bir çok müsabakada defanstan hızlı oyun kurmasıyla takımının gol pozisyonlarına önemli etki eden 29 yaşındaki oyuncu attığı 2 golle de takımına destek veriyor.

Süper Lig’in ilk yarısında başarılı bir performans gösteren Roman Neustadter savunmada Aykut Kocaman’ın ilk tercihleri arasında geliyor.

Ozan Buğra Koşar

