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Nevriye Yılmaz basketbolu bıraktı

Galatasaray’da forma giyen 36 yaşındaki Nevriye Yılmaz, basketbolu bıraktığını açıkladı.

Nevriye Yılmaz basketbolu bıraktı

24 Ekim 2016 13:36

Galatasaray ile üç şampiyonluk yaşayan kadın basketbolunun ilk akla gelen isimlerinden olan Nevriye Yılmaz, 36 yaşında aktif spor hayatını noktaladığını açıkladı. 1999’da Galatasaray’a transfer olan ve iki sene Galatasaray’da forma giyen basketbolcu daha sonra İsrail’e gitti. Fakat Nevriye’nin gittiği kulüp kapanınca sezonu Yunanistan’da tamamladı. WNBA’e de gitme şansı bulan sporcu, Cahrlotte Sting ve Miami Solak takımlarının hazırlık kampına katılsa da normal sezonun başlangıcından önce serbest bırakıldı. 2003'te Phoenix Mercury ile sözleşme imzalayan Yılmaz, bu takımla 5 maç oynadı. Bir sonraki sezon San Antonio Silver Stars takımına giden sporcu burada da 7 maç oynama şansı buldu.

Nevriye Yılmaz son olarak 2012-2013 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Medikal Park’la 2 yılık sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınlanan mesajla sporcuya teşekkür edildi. 

Etiketler: Nevriye Yılmaz


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