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Nevruz kutlamalarında 44 gözaltı

İzmir'de, HDP'nin nevruz etkinliğine katılan 44 kişi terör örgütü PKK propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nevruz kutlamalarında 44 gözaltı

22 Mart 2018 02:58

Edinilen bilgiye göre, nevruz organizasyonu HDP İl başkanlığınca Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte, katılacak olanlar polisin yaptığı üst aramasının ardından alana alındı. Polis helikopteri havadan destek verirken, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da alana gelerek önlemleri inceledi. Öte yandan, sloganlar atan kalabalık, nevruz ateşinin yakılmasının ardından halay çekti ve şarkı söyledi. Etkinliğin devam ettiği dakikalarda, meydana giriş noktasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 44 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Etiketler: Hdp, İzmir, nevruz, nevruz kutlamaları

 

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