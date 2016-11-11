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Nevşehir Emniyeti'nden 'Huzur 50' operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde “Huzur 50” operasyonu düzenledi.

Nevşehir Emniyetinden Huzur 50 operasyonu

11 Kasım 2016 23:30

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde şehrin giriş ve çıkış noktaları olmak üzere 6 noktada araç aramaları yapılırken, il genelinde bulunan umuma açık yerlerde kimlik kontrolü, GBT, üst araması çalışmalarında bulundu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ın yönettiği “Huzur 50” operasyonunda polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında kimlik kontrolü ve araç araması yapılırken, vatandaşlar yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını söyledi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da düzenlenen operasyonlarda vatandaşlara yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Nevşehir 2000 Evler Mahallesinde bulunan kafelerde de arama ve kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, kafede bulunan vatandaşların tek tek GBT’sini kontrol etti.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Huzur 50 operasyonu"na 250 polisin katıldığı öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin  

Etiketler: Huzur 50 operasyonu, Nevşehir Emniyeti


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