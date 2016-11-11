Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ilde görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri ile bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Aktaş, 15 Temmuz tarihinde terör örgütü FETÖ/PDY tarafından yapılan darbe girişiminden sonra Nevşehirli vatandaşların devletine, ülkesine sahip çıktığını ifade ederken bundan dolayı da son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Vali Aktaş, "15 Temmuz tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan darbe girişimi sonrasında Nevşehir’de il genelinde 858 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı. Bunlardan 72’si yapılan araştırmalar sonrasında göreve iade edildi. 164 kamu görevlisi tutuklandı. 1 işçi olmak üzere 11 sözleşmeli personelin iş akdi fesih edildi. İl genelinde de 500 pasaport iptal edildi" diye konuştu.

Coşkun Sağlamdin

