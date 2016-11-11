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Nevşehir’de 164 kamu görevlisi tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Nevşehir’de 858 kamu görevlisi açığa alınırken 164 kişi tutuklandı.

Nevşehirde 164 kamu görevlisi tutuklandı

11 Kasım 2016 09:15

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ilde görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri ile bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Aktaş, 15 Temmuz tarihinde terör örgütü FETÖ/PDY tarafından yapılan darbe girişiminden sonra Nevşehirli vatandaşların devletine, ülkesine sahip çıktığını ifade ederken bundan dolayı da son derece mutlu olduklarını kaydetti. 

Vali Aktaş, "15 Temmuz tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan darbe girişimi sonrasında Nevşehir’de il genelinde 858 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı. Bunlardan 72’si yapılan araştırmalar sonrasında göreve iade edildi. 164 kamu görevlisi tutuklandı. 1 işçi olmak üzere 11 sözleşmeli personelin iş akdi fesih edildi. İl genelinde de 500 pasaport iptal edildi" diye konuştu. 

Coşkun Sağlamdin
 

Etiketler: nevşehir, tutuklama


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