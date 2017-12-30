Diğer
Kategoriler

Nevşehir’de ByLock’tan 27 kişi tahliye oldu

FETÖ soruşturması kapsamında Nevşehir’de tutuklu bulunan 27 kişi adının ‘ByLock’ listesinden çıkartılmasının ardından tahliye edildi.

Nevşehirde ByLocktan 27 kişi tahliye oldu

30 Aralık 2017 10:04

Edinilen bilgilere göre, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 27 kişi tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen ‘Mor Beyin’ yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısına ‘ByLock IP’lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç