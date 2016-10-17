Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan ev hanımı Nimet Sarıkan ve öğretmen Şeyma Temur Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” denildi.

Emniyette ki ifadelerinin ardından adliye sevk edilen öğretmen Mustafa Y., Ayşegül Y. ve Burçin A. ise adli kontrol ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR