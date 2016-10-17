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Nevşehir’de FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Nevşehirde FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

17 Ekim 2016 18:11

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan ev hanımı Nimet Sarıkan ve öğretmen Şeyma Temur Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” denildi.

Emniyette ki ifadelerinin ardından adliye sevk edilen öğretmen Mustafa Y., Ayşegül Y. ve Burçin A. ise adli kontrol ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR 


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