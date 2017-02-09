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Nevşehir’de FETÖ'den 2 kişi tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Nevşehirde FETÖden 2 kişi tutuklandı

09 Şubat 2017 21:14

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle öğretmen Selma G. ve Astsubay Sinan V. tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan öğretmen Selma G., Astsubay Sinan V. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır” denildi.  

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: 2 kişi tutuklandı, fetö, nevşehir


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