Nevşehir’de FETÖ’den 2 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir polisi olmak üzere iki kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan polis Mustafa Ş. ve işçi Musa P. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır” denildi.

Coşkun Sağlamdin

