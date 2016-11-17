Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 üsteğmen, 1 öğretmen ve 1 adliyede görevli zabıt katibi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan üsteğmen Mehmet İzgi, öğretmen Mehmet Ali İbukürtüncü ve Nevşehir Adliyesinde görevli Zabıt Katibi Osman Akbel Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır” denildi.

Coşkun Sağlamdin