Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 asker, 1 polis ve 2’si kamu görevlisi olmak üzere 5 kişi tutuklandı. Nevşehir Cuhmuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan Memur Süleyman Emli, Muhammed Aslan, astsubay Erkan Akyol, Abdullah Yılmaz, polis Ali Karaçor, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmıştır” denildi.

Coşkun Sağlamdin