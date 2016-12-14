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Nevşehir’de karbonmonoksitten zehirlenme sayısı 95’e çıktı

Nevşehir’de dün yaşanan kar yağışı ve lodos sonrasında sabah 75 kişi olan karbonmonoksit gazından zehirlenme vakası 95’e çıktı.

Nevşehirde karbonmonoksitten zehirlenme sayısı 95e çıktı

14 Aralık 2016 13:38
Nevşehir’de karbonmonoksitten zehirlenme sayısı 95’e çıktı - Tıkla İzle

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay vatandaşları da soba zehirlenmelerine karşı uyardı. Ünlübay, “Özellikle akşamdan sonra başlayan şiddetli rüzgardan sonra dün geceden itibaren karbonmonoksit zehirlenme vakaları yaşandı. Dün gece itibarıyla 70 civarında olan zehirlenme sabah itibarıyla bu rakam 95 oldu. Ama Allah’a çok şükür şuana kadar hayati riski olan bir vakamız bulunmamaktadır. Bu vakalardan 15 ila 20’ini çocuklarımız oluşturmaktadır. Bu konuda bizler tüm vatandaşlarımızı bilinçli olmaya davet ediyoruz. Özellikle sobanın tam söndürülmesi, yanarken altının kapatılmamasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak tüm ilçelerimize, tüm muhtarlarımıza tekrar haber gönderip köylerimizde, ilçelerimizde bu vakaların yeniden yaşanmaması için uyarılarımızı yaptırıyoruz.” şeklinde konuştu.

COŞKUN SAĞLAMDİN 

Etiketler: Dr. Rahim Ünlübay, karbonmonoksit zehirlenmesi, nevşehir zehirlenme


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