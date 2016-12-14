Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay vatandaşları da soba zehirlenmelerine karşı uyardı. Ünlübay, “Özellikle akşamdan sonra başlayan şiddetli rüzgardan sonra dün geceden itibaren karbonmonoksit zehirlenme vakaları yaşandı. Dün gece itibarıyla 70 civarında olan zehirlenme sabah itibarıyla bu rakam 95 oldu. Ama Allah’a çok şükür şuana kadar hayati riski olan bir vakamız bulunmamaktadır. Bu vakalardan 15 ila 20’ini çocuklarımız oluşturmaktadır. Bu konuda bizler tüm vatandaşlarımızı bilinçli olmaya davet ediyoruz. Özellikle sobanın tam söndürülmesi, yanarken altının kapatılmamasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak tüm ilçelerimize, tüm muhtarlarımıza tekrar haber gönderip köylerimizde, ilçelerimizde bu vakaların yeniden yaşanmaması için uyarılarımızı yaptırıyoruz.” şeklinde konuştu.

COŞKUN SAĞLAMDİN