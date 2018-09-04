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Nevşehir’de kardeş cinayeti

Nevşehir’de kardeş cinayeti
Nevşehir’de kardeş cinayeti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bir kişi, kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Mustafapaşa köyünde bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda 60 yaşındaki M.D. henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında 60 yaşındaki M.D. yanında bulundurduğu tüfekle 55 yaşındaki kardeşi K.D.’yi vurdu. Köylülerin olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından K.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Jandarma ekipleri kardeşini öldüren M.D.’yi yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin 

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