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Nevşehir’de katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Nevşehirde katliam gibi kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

15 Nisan 2018 10:07

Dün gece saatlerinden Nevşehir, Uçhisar kavşağında meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybederken kazaya karışan diğer araçlarda ise 4 kişi yaralandı. Ürgüp istikametinden Nevşehir’e gelmekte olan 66 AB 110 plakalı aracın kamyonete çarpması sonrasında araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybederken kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Meydana gelen trafik kazasında Gamze Toprak (21), Gülbahar Pektaş (22), Tugay İçöz (22), Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24) hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerin Kapadokya Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin
 

 

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