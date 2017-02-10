Nevşehir Devlet Hastanesi Yeni Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuş Yalçın, hastanın servise gelmesinden hemen sonra ameliyata başladıklarını belirterek, "Hastamız bize yaklaşık 3 gün önce akşam 17.00 sularında parmak kopması şikayeti ile acil servisimize geldi. Mobilya ustası olan ve marangoz olarak çalışan hastanın sağ el başparmak eklem hizasından tam ampüte (kopma) olduğu görüldü. Planya makinesinde kesildiğini ifade etti. Hasta ile görüşülerek operasyon önerildi. Anestezi Uzmanı Dr. Barış Açıkgöz ile ameliyathane hazırlandı. Geldiğinde kopan parça buz içerisindeydi, yaklaşık 1 saat olmuştu. Bu ameliyatlar için geçen süre çok önemlidir. 4 saat süren operasyonla bütün sinir ve tendon onarımları yapıldı. Uyguladığımız mikro cerrahi tekniği ile çıplak gözle görülemeyecek kadar ince ve hassas dokular onarılabilmektedir. Bu teknikte ameliyat mikroskobu yardımıyla ameliyat sahası büyütülmekte, çok ince damar ve sinir gibi dokuların detaylı görünümü elde edilmektedir. Bu süreç başarıyla tamamlanmış ve hasta için büyük öneme sahip olan baş parmağın yeniden fonksiyonel hale getirilmiş operasyon sonrası parmağın kan dolaşımı sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte fizik tedavi programı ile hastanın parmağı tekrar eskisi gibi kullanabilmesi sağlanacak. Üçüncü günün de hasta ev istirahati için taburculuğu planlanmaktadır. Yaptığımız bu zor ve başarılı operasyonlar ancak ekip ruhuyla gerçekleşir. Ameliyat sırasında ve sonrasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Parmağının iş kazası sonucu koptuğunu anlatan 55 yaşındaki Ertuğrul Acer ise, "Kendi iş yerimde çalışırken iş kazası geçirdim. Kazadan sonra arkadaşlar hemen müdahale ederek beni, kopan parmağı da buza koyarak hastaneye getirdiler. Ameliyata alındım, doktorlarımıza ve tüm personele teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Coşkun Sağlamdin