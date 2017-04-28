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Nevşehir'de ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu

Nevşehir’de Güzelyurt Mahallesi 202.sokakta bir tepede bulunan erkek cesedinin 26 yaşındaki Durmuş Köse'ye ait olduğu belirlendi.

Nevşehirde ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu

28 Nisan 2017 09:53

Güzelyurt Mahallesi 202. Sokakta bir tepede bulunan erkek cesedinin kimliği yapılan araştırmalar sonrasında belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi 202.sokakta bir tepede bulunan cesedin 26 yaşındaki Durmuş Köse isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Durmuş Köse’den 23 Nisan tarihinden itibaren haber alınamadığı için ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenilirken Köse’nin arkadaşlarına bunalımdayım intihar edeceğim dediği öğrenildi.

Uğur Köse sosyal paylaşım sayfasından 21 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda, “Yaptığım Hiç Bir Şeyden Pişman Değilim. Aklım Halen Yapamadıklarımda” sözlerini paylaşması dikkatlerden kaçmadı. 

Coşkun Sağlamdin
 

Etiketler: Durmuş Köse, nevşehir


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