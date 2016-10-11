Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen SGK eski İl Müdürü Mehmet Ali Y., öğretmen B.D. ve turizmci H.Y., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen A.Y. ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrenim gören D.G. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Coşkun Sağlamdin

