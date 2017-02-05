Edinilen bilgilere göre Nevşehir il genelinde dün gece saatlerinden itibaren biri çocuk olmak üzere 12 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan 12 kişiden 4’ü Kayseri’de çeşitli hastanelere sevk edilirken 70 yaşındaki Safiye Alkan isimli yaşlı kadın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Muhammed Çömce ise karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Coşkun Sağlamdin

