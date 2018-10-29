Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir güney çevre yolunda meydana gelen trafik kazasın Şefik Kardaş yönetimindeki 50 AD 729 plakalı araç kontrolden çıkarak ters şeride girip takla attı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç sürücüsü Şefik Kardaş ve araç içerisinde bulunan Mehmet Barındırır'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından araç sürücüsü Şefik Kardaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Mehmet Barındırır ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Coşkun Sağlamdin