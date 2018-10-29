İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir güney çevre yolunda meydana gelen trafik kazasın Şefik Kardaş yönetimindeki 50 AD 729 plakalı araç kontrolden çıkarak ters şeride girip takla attı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç sürücüsü Şefik Kardaş ve araç içerisinde bulunan Mehmet Barındırır'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından araç sürücüsü Şefik Kardaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Mehmet Barındırır ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Coşkun Sağlamdin 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.