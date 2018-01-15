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Nevşehir’de trafik kazası, 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında aracın yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Nevşehirde trafik kazası, 1 ölü, 2 yaralı

15 Ocak 2018 11:30

Edinilen bilgilere göre, dün gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki Emre A. yönetimindeki 50 UD 568 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Takla atan aracın altında kalan 35 yaşındaki Tayfun H. hayatını kaybederken araç sürücüsü Emre A. ve Üzeyir K.’ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Tayfun H. hastanedeki otopsinin tamamlanmasının ardından Ürgüp’te toprağa verileceği öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: nevşehir, trafik kazası

 

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