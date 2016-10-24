Nevşehir’den Aksaray istikametine gitmekte olan Mustafa K. yönetiminde ki 34 KD 5451 plakalı araç Acıgöl organize sanayi bölgesinde aşırı hız sonrasında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa K. ve soyadı öğrenilemeyen Kazım isimli kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaparken olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin sonrasında yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İsa Saatçioğlu