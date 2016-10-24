Diğer
Kategoriler

Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir-Acıgöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehirde trafik kazası: 2 yaralı

24 Ekim 2016 10:44

Nevşehir’den Aksaray istikametine gitmekte olan Mustafa K. yönetiminde ki 34 KD 5451 plakalı araç Acıgöl organize sanayi bölgesinde aşırı hız sonrasında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa K. ve soyadı öğrenilemeyen Kazım isimli kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaparken olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin sonrasında yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

İsa Saatçioğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!